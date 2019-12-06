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Kayserispor'da dördüncü ayrılık yaşandı

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Atila Turan, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

06.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:42
Kayserispor'da dördüncü ayrılık yaşandı

'da , Ntep ve Tavares'in ardından Atila Turan'ın da sözleşmesini feshederek takımla ilişiğini kestiği öğrenildi. Yöneticilerin, sözleşmeyi fesheden Turan ile görüşmek için çalıştığı bildirildi.

27 yaşındaki sol bek oyuncusu 1 Temmuz 2017 yılında Kayserispor'a katıldı. Piyasa değeri 650 bin Euro olan sol ayaklı futbolcunun 30.06.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kayserispor'da dördüncü ayrılık yaşandı
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HABER YORUMLARI (1)

  • FRAMBUAZLI KEREVİZ:
    zamanında mersin idman yurdu, kayser erciyes, gaziantepspor bunlara ve nicelerine ne olduysa şu an aynısı kayseri''ye oluyor. yazık böyle takımlara. .
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