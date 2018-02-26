Hyundai ve Toyota, Toplam 109 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Japon otomobil üreticisi Toyota ile Güney Koreli üretici Hyundai yaklaşık 109 bin aracı geri çağıracak.

SORUNLAR ÜCRETSİZ OLARAK GİDERİLECEK

Hyundai'den yapılan açıklamada 44 bin "Santa Fe" modeli aracın direksiyon arızası nedeniyle geri çağrılacağı belirtildi.

Toyota ise 65 bin "Tundra" ve "Sequoia" modeli aracını geri çağıracağını duyurdu. Araçların elektronik kontrol sistemlerinin beklenmedik şekilde kapanması sorunuyla karşılaştıkları duyuruldu.

İki şirket de araçların sahiplerini mart ayında bilgilendireceğini duyurdu. Araçlardaki sorunların ücretsiz olarak giderileceği açıklandı.