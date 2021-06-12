Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
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Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi

Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son zamanlarda gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzurun sağlandığı Şırnak'ta farklı etkinlikler de yapılmaya başlandı.

Son zamanlarda gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzurun sağlandığı Şırnak'ta farklı etkinlikler de yapılmaya başlandı. Kentte düzenlenen Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali'ne katılan sporcular, 48 kilometre pedal çevirdikten sonra geldikleri Uludere ilçesi Şenoba beldesinde kamp yapıp konakladı.

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Bisiklet Festivali gerçekleştirildi. Yüzlerce sporcu, terörden arındırılan kente gelerek turnuvaya katıldı. Sporcuları merkezde Vali Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Şırnak merkezden Beytüşebap ilçesine bisiklet sürmek için gelen sporcular, Şırnak'tan yola çıkıp 48 kilometre sonunda Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine varıp burada konaklamaya karar verdi.

Mersin'den gelen Ebru Petek Budur, Şenoba'da ilk kamp gecelerini geçirdiklerini söyledi. Budur, "Ben inanılmaz heyecanlıyım. Bölgeye ilk defa geliyorum, çok mutluyum, çok güzel bir doğadayız. Hem Valilik hem Kaymakamlık hem de Şenoba Belediyesi'ne teşekkür ederim. Bugün 48 kilometre bisiklet sürdük. Mersin'den geliyorum, yurdun her yerinden birçok arkadaşım var. Kadınlar çoğunlukta. O açıdan da güzel, biz kadınların böyle festivallerde özellikle Şırnak gibi herkesin olumsuz yaşam şartlarının olduğunu düşündüğü bir noktadayız. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat sağ olsun bize her türlü imkanı sağladı" dedi.

Adana Bisiklet Derneği Başkanı Tekin Güleken de Şırnak'ta bisiklet festivalini duyar duymaz 45 kişilik bir grupla kente geldiklerini belirtti. Güleken, "Şırnak'a 45 kişilik bir grupla geldik. Bize bu kamp yerini ayarlayan, organize eden Belediye Başkanımız Alihan Babat'a çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da, "Şenoba Belediye Başkanımız Alihan Babat'ın sunduğu imkanlardan dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Konaklama işimizi hallettiler. Şenoba'ya gelişimizde el değmemiş doğamızı görmek istedik. Kendimizi güvende hissettiğimiz için de mutluyuz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi
Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Huzurun sağlandığı Şırnak'a ülkenin her yerinden yüzlerce sporcu geldi - Haberler Spor
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