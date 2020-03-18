Hüseyin Şaman'ın kızından koronavirüs iddialarına yalanlama
Dün hayatını kaybeden Mersinli iş insanı Hüseyin Şaman'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi olduğuna dair sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Şaman'ın kızından açıklama geldi.
18.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:45
Dün hayatını kaybeden Mersinli iş insanı Hüseyin Şaman'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi olduğuna dair sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Şaman'ın kızından açıklama geldi.
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Kaynak: Dunya.com