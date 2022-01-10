Altınordu-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçın geneline baktığımızda ilk yarı bizim, ikinci yarıda da rakibin üstünlüğü vardı." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, kaybetmemeleri gereken müsabakadan puansız ayrıldıklarını söyledi.

İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak ikinci devrede bir türlü oyuna giremediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Kendi alanımızdan topu öne taşımakta sıkıntı yaşadık. Rakibimiz uzun toplarla gol arayacağını biliyorduk. Top ayağımızdayken yine kalemizde golü gördük. 1-1'den sonra rakip biraz daha yüklenmeye başladı. Bir pozisyonda kötü oynarken bile skoru 2-1'e getirdik. Çok çalıştığımız pozisyonlardan goller yedik. Bu bizim adımıza üzücü. Maçın geneline baktığımızda ilk yarı bizim, ikinci yarıda da rakibin üstünlüğü vardı. Kaybettik, üzgünüz. Çok basit goller yedik. Takımın genelindeki pas hastası ve rakip öne geçtikten sonraki telaşımız ister istemez oyunumuzu kötü etkiledi."

Taner Taşkın: "Daha iyi bir takım olacağımızı umut ediyorum"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın kendileri için 6 puan değerindeki müsabakada 4 oyuncudan sakatlık, ceza ve Kovid-19 nedeniyle faydalanamadıklarını söyledi.

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli'nin olmayışının maçı dengeli hale getirdiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Zor bir maçtı ve geçmemiz gerekiyordu. İlk devrede kısmen rakibin, ikinci devrede ise tamamen bizim üstün olduğumuz bir maçtı. Bu kadar eksik oyuncuyla deplasmanda oynamak kolay değildi. Yeni transferlerimizden de faydalanamadık. 5 yeni transferimiz var, onlar da gelince daha iyi bir takım olacağımızı umut ediyorum. Keçiörengücü'nü daha üst sıralara taşımak için daha iyi futbol oynayıp puanlar toplayacağımızı düşünüyorum. Burada bütün altın pay oyuncularıma ait. Onlara teşekkür ederim."

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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