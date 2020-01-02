: Hüseyin Çimşir kimdir? Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kimdir? Hüseyin Çimşir hayatı ve biyografisi

02.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:21

Spor gündeminin en sıcak konularından olan Trabzonspor'un teknik direktör değişikliği nihayete erdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un yeni hocasının Hüseyin Çimşir olduğunu açıklayarak belirsizliğe son verdi. Yaşanan gelişme sonrası sporseverler Hüseyin Çimşir hayatı ve biyografisi, Hüseyin Çimşir kimdir ve Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir kimdir gibi konuları araştırmaya başladı. Peki Hüseyin Çimşir kimdir?

HÜSEYİN ÇİMŞİR KİMDİR?

Hüseyin ÇimşirDoğum Tarihi: 26 Mayıs 1979

Hüseyin ÇimşirKaç Yaşında: 40 yaşında

Hüseyin ÇimşirDoğum Yeri: Trabzon, Türkiye

Hüseyin ÇimşirBoyu: 1,87 m

Hüseyin ÇimşirFutbolculuk Dönemi Mevkii: Ön Libero

Hüseyin Çimşir (d. 26 Mayıs 1979, Trabzon) Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan Türk futbolcudur. Futbola Trabzonspor altyapısında başladı. A Takıma alındı. Igor Nikolovski karşılığında Sakaryaspor takımına verildi. Sonra Antalyaspor takımında forma giydi. Tekrar Trabzonspor'a döndü. 2008-2009 futbol sezonu dahil Trabzonspor'da mücadele eden ve bir dönem kaptanlık yapan Hüseyin, 2008-2009 sezonu ardından sözleşmesi bitince Trabzonspor'un anlaşma yapmaya isteksiz davranması sonucu Trabzonspor ile iplerini koparmıştır.Dinamo Tiflis ve birçok Anadolu takımından teklif almış, ancak Bursaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer almıştır.

Futbolculuk hayatında, basit ama yararlı oyunuyla Türk millî takımına kadar yükselmiştir. Özellikle hakemin verdiği beğenilmeyen kararlar sonucunda gösterdiği agresif hareketleriyle tanınmıştır. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe maçında yaptığı hatalardan dolayı Trabzonspor taraftarının hedef tahtası haline gelmiş, o tarihten sonra bir türlü taraftarın tepkisinden kurtulamamıştır; bu durum yönetimde de istenmeyen adam olmasına zemin hazırlamıştır. Trabzonspor teknik direktörü Hugo Broos tarafından oyunu beğenilmiş ve takıma döndürülmesi istenmiş, ancak bu düşüncesi Trabzonspor yönetimi tarafından kabul görmemiştir.

Takım için yaptıklarına rağmen kendine haksızlık yapıldığını:"Trabzonspor'un bünyesine henüz 8 yaşında girdim. 30 yaşına gittim. Yani 22 yıldır bu kulübün içindeyim. Ne yazık ki kendimi belli çevrelere sevdiremedim. Artık burada kalmamın anlamı yok. Futbol hayatımın son dönemini Yurt dışında oynayarak ve huzur içinde sürdürmek istiyorum. Bunun için de gelecek sezon takımdan ayrılacağım." diyerek açıklamıştır. Ayrıca bu Trabzonspor'dan ayrılışının sebebi olarak da görülmektedir.

2012-13 sezonunun sonunda futbolu bırakarak Trabzon Akçaabat FK U14 takımında ilk teknik direktörlük görevine soyunmuştur.

Hüseyin Cimşir 2 Ocak 2020'de Trabzonspor teknik direktörlük görevine getirildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİRTEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı'nda görev alan Hüseyin Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptı.

Daha sonra Fatih Tekke ile Kayseri Erciyesspor'da çalışan Hüseyin Çimşir, Osmanlıspor, İttifak Holding Konyaspor da yine Mustafa Reşit Akçay ile çalıştı.

Geçen sezon başında Ünal Karaman ile Trabzonspor'da ilk kez göreve başlayan Hüseyin Çimşir, Karaman'ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasında yer aldı.

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