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Hüseyin Çelik, Euroleague'de düdük çalacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik'in önümüzdeki sezon Euroleague'de görev alacağını duyurdu.

Hüseyin Çelik, Euroleague'de düdük çalacak
24.08.2020 18:16 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:21

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik'in önümüzdeki sezon Euroleague'de görev alacağını duyurdu.

Euroleague tarafından 21-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği seminere katılan A Klasman Hakemi Hüseyin Çelik, önümüzdeki sezon Euroleague'de düdük çalacak. Toplamda 70 hakemin görev yaptığı Euroleague'de önümüzdeki sezon için listeye eklenen 6 hakemden birisi olan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A Klasman hakemliğine yükselmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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