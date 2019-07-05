Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk aday olmamalı"

Beşiktaş Kulübü'nde mayıs ayında yapılan seçimde aday olan Hürser Tekinoktay, yaklaşan Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde Tevfik Yamantürk'ün aday olmaması gerektiğini belirtti. Tekinoktay, "Tevfik Yamantürk, son seçimde bağımsızlık ilkesine aykırı davrandı. Kendisini, Londra teamüllerine uygun davranıp, aday olmamaya davet ediyorum" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen son seçimde Fikret Orman'a karşı aday olan Hürser Tekinoktay, yaklaşan Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'e aday olmama çağrısı yaptı. Genel Kurul öncesinde kendisinin topladığı imzalı dilekçeleri, Yamantürk'ün kabul etmediğini belirten Tekinoktay, o dönemde yapılan Londra teamülleri açıklamasına da atıfta bulundu. Seçim öncesinde Hürser Tekinoktay, imzaların kabul edilmemesi üzerine mahkemeye gitmiş ve Tevfik Yamantürk de kendisine Londra teamüllerini örnek göstermişti.

"Yönetim gerekli yetkiyi almıştır"

Mayıs ayında yapılan genel kurulla ilişkili konuşarak sözlerine başlayan Hürser Tekinoktay, "Yönetim Kurulu 1.5 ay önce 4 bin 899 kişinin oy kullandığı Genel Kurul'da, Beşiktaş Kulübü'nü 3 yıl süre ile yönetmek için yetki almıştır. Her ne kadar usulsüz üye yapılarak oy vermek için kongreye taşındığı iddia edilen ve bilinen bazı sendika ile sivil örgüt mensuplarının bu genel kurulda da başrolü oynamış oldukları bilinse de, mevcut yönetim bu dönem için görevine tekrar başlamış durumdadır. Derneğimizin yapısının, kanunun ve yönetmeliklerin belirlediği demokratik prensiplerden ve amacından uzaklaşmasıyla birlikte; Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üyelerin sadece yüzde 20'sinden daha az bir iradeden aldığı yetkiyle de olsa görevlerini ifa edeceklerdir. Ancak tüm bunlarla birlikte yönetim kurulu üyelerinin ve başkanın camiaya ve Beşiktaş'a karşı sorumlulukları en yüksek dereceyle devam etmektedir. Yönetim Kurulu'nun sorumlulukları dışında bağımsız olarak seçilen kurulların da hiçbirinin beklenilen titizliği göstermediklerini uzun zamandır görüyoruz. Seçim dönemi yapılan kampanyalarda görüldüğü gibi yönetim kurulu ile aynı oy rengiyle seçilen kurulların bağımsız olmaması, giderek kötüleşmeye başlayan gidişatın sebeplerinden birisidir" diye konuştu.

"Londra teamüllerini uygulayıp aday olmasın"

Yaklaşan Divan Kurulu seçiminin Beşiktaş için çok önemli olduğunun altını çizen Tekinoktay, "Özellikle bir ay sonra yapılacak Divan Başkanlık seçimlerinde, seçim dönemi imza krizi yaşatarak 70 ve 80 yaşındaki üyelerin imzasını kabul etmeyerek huzuruna çağıran Tevfik Yamantürk'ün istifa etmesi gerekirken, tekrar aday olacağı söylentilerinin ortaya çıkması çok ilginçtir. Divan Kurulu, Beşiktaş'taki tüm problemlerin tartışıldığı, görüşüldüğü, fikirlerin üretildiği, istişarelerin yapıldığı yönetimler üstü bir kurul olması gerekirken; aynı geçen yıllarda olduğu gibi içinde bulunduğumuz günlerde de Türkiye Bankalar Birliği'nin yapılandırmasından, bütçe problemleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkından vazgeçirilen hentbol takımı ve kapatılması gündeme gelen şubelere kadar, yaşanılan ve yaşanılacak krizlere yol gösterecek, öz eleştiriyi yapacak hiçbir kurulun olmadığını görüyoruz. Tevfik Yamantürk'ün bağımsızlık ilkesine aykırı davranmış olması, seçime ancak mahkeme ve icra yoluyla girebilmiş olmamızın adeta bir belgesi olmuştur. Yamantürk'ün övgüyle bahsettiği Londra teamüllerini artık uygulamaya koyarak tekrar aday olmamasını bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA