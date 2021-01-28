Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı

Beşiktaş'ın transferde 1 numaralı hedef ismi Hulk'tan ilgi çeken bir paylaşım geldi.

Brezilyalı yıldız kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben hazırım" mesajını yayınladı. Başta Beşiktaş olmak üzere kendisine resmi teklif yapan kulüplerin kararını beklediği Hulk'un üst üste salon çalışması yaptığı anları Instagram hikayesinden paylaşmasından sonra bu mesajı vermesi, "Gitmek istediği kulübe karar verdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Beşiktaş'ın yanı sıra Hulk'a ülkesinden Flamengo, Athletic Mineiro ile St. Etienne ve eski kulübü Porto'nun talip olduğu biliniyor.

JOSEF'TEN İTİRAF: HULK'U TÜRKİYE'YE ÇAĞIRDIM

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, dün Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu, Porto'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Hulk için, "Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim. Onu Beşiktaş'a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.

"HULK TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira ise, "Hulk, Türkiye'yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim" demişti.