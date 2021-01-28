Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı

28.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:33

Beşiktaş'ın forvet hattına transfer etmek istediği Hulk'un son paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı. "Ben hazırım" mesajıyla fotoğrafını paylaşan Hulk'un bu paylaşımı, "Gideceği takıma karar verdi" şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş'ın transferde 1 numaralı hedef ismi Hulk'tan ilgi çeken bir paylaşım geldi.

Brezilyalı yıldız kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben hazırım" mesajını yayınladı. Başta Beşiktaş olmak üzere kendisine resmi teklif yapan kulüplerin kararını beklediği Hulk'un üst üste salon çalışması yaptığı anları Instagram hikayesinden paylaşmasından sonra bu mesajı vermesi, "Gitmek istediği kulübe karar verdi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Beşiktaş'ın yanı sıra Hulk'a ülkesinden Flamengo, Athletic Mineiro ile St. Etienne ve eski kulübü Porto'nun talip olduğu biliniyor.

Hulk'un 'Ben hazırım' paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı

JOSEF'TEN İTİRAF: HULK'U TÜRKİYE'YE ÇAĞIRDIM

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, dün Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu, Porto'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Hulk için, "Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim. Onu Beşiktaş'a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız" ifadelerini kullandı.

"HULK TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR"

Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira ise, "Hulk, Türkiye'yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim" demişti.

Hulk'un 'Ben hazırım' paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Serdar Ortaç Engin Akyürek Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Türk İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 10:33:41. #1.16#
title