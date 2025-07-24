Uzun yıllar boyunca ringlerde fırtına gibi esen Hogan, geçirdiği bir ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Peki, Hulk Hogan kimdir, kaç yaşında öldü?

HULK HOGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Amerikan güreşinin efsanevi figürü ve Hollywood'un tanınan aktörlerinden biri olan Hulk Hogan, 72 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllar boyunca ringlerde fırtına gibi esen Hogan, geçirdiği bir ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. Peki, Hulk Hogan kimdir, kaç yaşında öldü?

SAĞLIK SORUNLARI VE SON DÖNEMİ

Sinir sistemindeki hasarlar nedeniyle yürümekte zorlanan efsane güreşçi, son dönemlerinde koltuk değnekleriyle hareket etmeye başlamıştı. Bu sağlık sorunları nedeniyle yaşam kalitesi düşen Hogan, hayranlarını da derinden üzmüştü. Peki, Hulk Hogan kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

HULK HOGAN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Gerçek adı Terry Gene Bollea olan Hulk Hogan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. 1980'li yıllardan itibaren dünya çapında ün kazanan Hogan, yalnızca güreş tutkunlarının değil, geniş bir hayran kitlesinin gönlünde taht kurmuştu.

HULK HOGAN'IN GÜREŞ KARİYERİ

Amerikan profesyonel güreşinin simge isimlerinden biri olan Hulk Hogan, "dünyanın en tanınan güreş yıldızı" unvanına layık görülmüştü. 1977 yılında profesyonel güreşe adım atan Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu (WWF) bünyesine katılarak küresel çapta şöhrete ulaştı. Bu süreçte beş kez şampiyonluk kazanan Hogan, federasyon tarihinin en uzun ikinci şampiyonluk serisini yakaladı. Ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında üst üste Royal Rumble galibiyetleri alarak bu başarıyı ilk gerçekleştiren güreşçi oldu.

BEYAZ PERDEDE HULK HOGAN: OYUNCULUK KARİYERİ

Ringdeki başarısının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da kendini gösteren Hogan, 1982 yapımı Rocky 3 filminde kötü adam rolüyle dikkat çekti. Ardından No Holds Barred, Suburban Commando ve Mr. Nanny gibi yapımlarda başrol oynadı. Bununla birlikte üç ayrı televizyon dizisinde de boy göstererek ekranlarda da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.