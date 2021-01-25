Hulk, Beşiktaşlı Josef de Souza'ın paylaşımını beğendi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Hulk'tan sosyal medyada flaş bir hamle geldi. Göztepe maçının ardından Josef de Souza'nın Instagram gönderisini beğenmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Hulk, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareketin altına imza attı.

Siyah-beyazlı takımda forma giyen Josef de Souza, yakın arkadaşı Hulk'la konuşarak, Beşiktaş'ta iyi bir ortam, güzel bir arkadaşlık olduğunu belirterek transfer olması için çağrıda bulundu. Beşiktaş'ın Göztepe galibiyeti sonrası Hulk'tan flaş bir hamle geldi.

JOSEF'İN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Hulk, Beşiktaş'ın Göztepe galibiyeti sonrası paylaşım yapan Josef de Souza'ya beğeni gönderdi. Hulk'un Josef de Souza'nın paylaşımını beğenmesi, siyah-beyazlı taraftarların transfer beklentisini daha da arttırdı.

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'le 4,5 yıllık macerası Ocak ayı itibarıyla sona eren Brezilyalı yıldız Hulk, forvet transferi için yoğun çalışma içerisinde bulunan Kara Kartal'ın radarına girmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN YARIM SEZON İÇİN 1 MİLYON EURO

Mario Mandzukic'i İtalyan devi Milan'a kaptırmalarının ardından rotasını 34 yaşındaki Sambacı olarak belirleyen yönetim, teklifini yaptı. Tecrübeli futbolcuya yarım dönem için 1 milyon Euro garanti ücret ve şampiyonluk bonusu içeren bir öneri sunan Siyah-Beyazlılar, bekleyişini sürdürüyor.

Kara Kartal'da forma giyen yakın arkadaşı Josef de Souza aracılığıyla kulübe, "Mali konularda anlaşırsak İstanbul'a gelmeye hazırım" mesajını yollayan dünyaca ünlü futbolcuyla yapılan zirvede, Siyah-beyazlılar net mesaj verdi.