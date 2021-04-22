Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor

Kripto para borsası Thodex'in işleme kapanması ve şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçmasının ardından görüşlerini dile getiren avukatlar, bu olayın araştırılmasının Çiftlik Bank'tan daha zor olduğunu belirtiyor.

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, en az 2 milyar dolarlık (16.4 milyar TL) kripto parayla İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtı.

Yapılan incelemeler sonucunda Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlendi.

"DEVLET ÖNLEM ALMALI"

Thodex'in işleme kapanmasının ardından avukat Üsame Ceran ve Kerem Bilen, bundan sonraki süreçte yaşanılacakları değerlendirdi. Avukatlar, yatırımcıların yaşanan gelişme nedeniyle tedirginlik duyacağını ifade ederek, kripto para borsasında yasal düzenleme yapılmasının önemine dikkat çekti.

Avukat Kerem Bilen yaşanan gelişmenin borsada yatırım yapanları endişelendirdiğini söyleyerek, "Thodex'in sahibinin yurt dışına çıktığıyla ilgili haberler devletin bu konuyla ilgili önlem alması gerektiğini gösteriyor. Thodex'e yatırım yapan 400 bin kişiden söz ediliyor. Çok fazla insan var.

"YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Bundan sonraki süreçte devletin bu tarz firmalara lisanslama yapması ve firmalar hakkında yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Sermaye bu nedenle yurt dışına kaçarsa ülke olarak zarar görürüz.

"DİĞER BORSALAR DA ZARAR GÖRECEK"

Yabancı ve yerli yatırımcıların Türk borsalarından kaçışına neden olur bu durum. Bu borsaların sağlam temellere oturtulması gerekiyor. Şu anda faaliyette olan iyi kripto para borsalarının da bu durumdan zarar göreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Faruk Fatih Özer

"ARAŞTIRILMASI ÇİFTLİK BANK'TAN DAHA ZOR"

Çiftlik Bank vurgununu hatırlatan avukat Bilen, "Çiftlik Bank'ta da fazla mağdur vardı. Ama en azından orada bir şirket vardı. Burada yasal düzenlemesi olmayan bir kurumdan bahsediyoruz. Daha sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorum. Araştırılması daha zor olacaktır. Bu tarz borsalarda denetimlerin daha sıkı olması lazım. Yatırımcıyı koruyucu düzenleme yapılması lazım." dedi.

"BORSALARA GÜVEN AZALACAK"

Avukat Üsame Ceran ise olayın mağduru çok fazla insan olduğunu söyleyerek "Sancılı bir süreç olacak. Yatırımcı açısından kötü bir durum. Bundan sonra borsalara güven azalacak. Türkiye tarihinin en büyük vurgunu gibi görünüyor. Bizim tespitlerimize göre 1 milyar doların üzerinde bir kripto varlık söz konusu.

Yatırımcılar açısından son derece üzücü ve talihsiz bir haber. Türkiye'de kripto para alım-satımı yapan kişilerin bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olacağını düşünüyordum.

Halihazırda Türkiye'de faal diğer borsaların da bu gelişmeden olumsuz etkileneceği kanaatindeyim. Son olarak Türkiye'de bu gelişmeyle birlikte kripto borsacılığına yönelik bir regülasyon bekliyorum.

Kripto borsalardan teminat istenebilir. Fakat netice itibariyle kripto varlıklarımızı soğuk cüzdanda tutmuyorsanız day-trading yapıyorsanız bu borsalardan birine güvenmek durumunda kalıyorsunuz.

"GÜVENİLİR BORSALAR TERCİH EDİLMELİ"

Kripto para piyasasındaki en büyük handikap da budur. Yatırımcılara dünya çapında güvenilirliği olan, büyük ülkelerde hisseleri halka arz edilen borsaları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı