Hugo Lloris'in İstikrarlı Spurs Kariyeri

Dünya Kupası bulunan Fransız kaleci Hugo Lloris 2012'de Lyon'dan transfer olduktan sonra kısa sürede Tottenham Hotspur kalesinin değişmez file bekçisi oldu. 2014-15 sezonunda kaptanlık pazı bandını alan Lloris, Spurs tarihinde Ted Ditchburn ve Pat Jennings'ten sonra en fazla maça çıkan kaleci oldu.