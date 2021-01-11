Hugo Lloris'in İstikrarlı Spurs Kariyeri
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Hugo Lloris'in İstikrarlı Spurs Kariyeri

11.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:18

Dünya Kupası bulunan Fransız kaleci Hugo Lloris 2012'de Lyon'dan transfer olduktan sonra kısa sürede Tottenham Hotspur kalesinin değişmez file bekçisi oldu. 2014-15 sezonunda kaptanlık pazı bandını alan Lloris, Spurs tarihinde Ted Ditchburn ve Pat Jennings'ten sonra en fazla maça çıkan kaleci oldu.

Dünya Kupası bulunan Fransız kaleci Hugo Lloris 2012'de Lyon'dan transfer olduktan sonra kısa sürede Tottenham Hotspur kalesinin değişmez file bekçisi oldu. 2014-15 sezonunda kaptanlık pazı bandını alan Lloris, Spurs tarihinde Ted Ditchburn ve Pat Jennings'ten sonra en fazla maça çıkan kaleci oldu.

Hugo Lloris'in İstikrarlı Spurs Kariyeri

Kaynak: Dugout

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