Hububat ve yem destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 261 milyon 672 bin liralık hububat ve yem destek ödemelerine bugün başladık" müjdesini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

Hububat desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçiye yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakan Pakdemirli, "Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" mesajını paylaştı.