Hububat üreticisi fiyatlardan memnun

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilerin hububat fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "Kurumumuz hasattan önce alım hazırlıklarını tamamlamış, fiyatların açıklanmasıyla alımlara başlamıştır. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 350 noktada alım faaliyeti yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

TMO Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güldal, arpa hasadının yapıldığı Şanlıurfa'daki ziyaretleri kapsamında ilk olarak bazı üreticileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından yaptırılan 90 bin ton kapasiteli lisanslı hububat deposu tesislerinde incelemelerde bulunan Güldal, 2019 üretim sezonunun ülke ve çiftçiler açısından bereketli olmasını temenni etti.

Bu yıl buğday üretimini teşvik etmek, hasatla birlikte üretici aleyhine oluşabilecek mağduriyetleri önlemek, sektörün önünü görmesini sağlamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açıklanan fiyatların yaklaşık yüzde 30 üzerinde buğday ve arpa alım fiyatlarının açıklandığını aktaran Güldal, şunları kaydetti:

"Açıklanan fiyatlar enflasyon rakamlarının yaklaşık yüzde 20 olduğu, buna bağlı olarak girdi maliyetlerinin de arttığı bir dönemde üreticimizi memnun etmiştir. Üreticilerimizle sohbet ettik, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kurumumuz hasattan önce alım hazırlıklarını tamamlamış, fiyatların açıklanmasıyla alımlara başlamıştır. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 350 noktada alım faaliyeti yürüteceğiz. Hasadın yeni başlaması ve piyasa fiyatlarına bağlı olarak ürün arzı az olsa da hasadın başladığı yerlerde iş yerlerimizde randevular açık durumdadır. Bugün itibarıyla sadece Adana ve Hatay'da olmak üzere toplam 2 bin ton ürün alımı gerçekleşmiştir. Önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir. Şanlıurfa'da hasadın yeni başlaması ve özellikle arpa fiyatlarının açıklamış olduğumuz fiyatlardan yüksek olmasına bağlı olarak henüz ürün arzı olmamıştır. Bayramdan sonrası için üreticilerimiz ürün teslim etmek için randevularını almış durumdalar."

Lisanslı depoculuk sisteminden de bahseden Güldal, bugün itibarıyla Türkiye'deki lisanslı depo kapasitesinin 3,4 milyon tona ulaştığını, Şanlıurfa'da ise kapasitenin 120 bin ton olduğunu belirtti.

Güldal, hububat, bakliyat ve çeltikte sağlıklı politikalar oluşturabilmek için piyasaların sürekli takip edildiğini ve üretici mağduriyetine sebebiyet verilmeyeceğini de dile getirdi.

Kaynak: AA