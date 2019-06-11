Huawei'den en iyi olma itirafı: Biraz daha zamana ihtiyacımız var
ABD yaptırımları ile mücadele eden Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'den bir itiraf geldi. Şirketin baş stratejistlerinden Shao Yang, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmak için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Çinli Huawei Technologies, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olacağını bildirdi.
"BİRAZ DAHA ZAMAN ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
CES Asya teknoloji fuarında konuşan Huawei'nin baş stratejistlerinden Shao Yang, "Bu yılın dördüncü çeyreğinde dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olmayı bekliyorduk, ancak şimdi bu sürecin biraz daha fazla zaman alacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Huawei hali hazırda günde 500-600 bin akıllı telefon satıyor.
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