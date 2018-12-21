Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile meslekten ihraç edilen astsubay Yavuz Karakaya'nın atılı suçlardan tahliyesine karar verdi.

Hrant Dink cinayeti davasında ara karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile meslekten ihraç edilen astsubay Yavuz Karakaya'nın atılı suçlardan tahliyesine karar verdi. Celepoğlu MİT Tırları, Karakaya ise darbeye teşebbüs davasından tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et