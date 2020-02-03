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Hollandalı Takeaway Just Eat'i 7.8 milyar dolara satın aldı

Hollanda merkezli online gıda sipariş şirketi Takeaway.com, Birleşik Krallık merkezli online gıda sipariş şirketi Just Eat'i 7.8 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

03.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:22
Hollandalı Takeaway Just Eat'i 7.8 milyar dolara satın aldı

merkezli online gıda sipariş şirketi Takeaway.com, merkezli online gıda sipariş şirketi  Just Eat'i 7.8 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Satın alma işleminin tamamlanıp, birleşme gerçekleştikten sonra, birleşik şirket dünyanın en büyük online gıda sipariş şirketi olacak.

Takeaway'den yapılan açıklamada, Britanya Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun birleşme konusunu incelemesinin sürdüğüne dikkat çekilerek, bu inceleme işleminin tamamlanıp, onaylanmasına kadar, iki şirketin halen olduğu gibi iki farklı yönetim ve marka altında çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi. Açıklamaya göre, Kurum incelemesinin 5 Mart'ta  tamamlanması bekleniyor.

Takeaway CEO Jitse Groen, Just Eat'in önerilerini kabul etmesinden memnun olduklarınısöyledi.

 


Kaynak: DHA
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