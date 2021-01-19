Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar, eski takımı Schalke 04'e geri döndü

Hollanda'nın yetiştirdiği en önemli golcüleri arasında gösterilen Klaas-Jan Huntelaar, 37 yaşında eski takımı Schalke 04 ile sözleşme imzaladı. Huntelaar, 2010-2017 yılları arasında 7 yıl boyunca Alman ekibinin formasını giymişti.

Bundesliga'da son sırada yer alan Schalke 04, eski golcüsü Klaas-Jan Huntelaar'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

37 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Ajax forması altında 14 resmi maçta 7 gol attı. Hollandalı oyuncu son olarak beş gün önce Twente karşısında 89.dakikada oyuna girip 2 gol atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.

Huntelaar, Schalke 04'nün kümede kalması için katkı sağlamaya çalışacağını aktararak, "Schalke 04, Bundesliga'ya aittir." değerlendirmesinde bulundu. Hollandalı futbolcu, Ajax, Real Madrid ve Milan'dan sonra 2010-2017 yılları arasında Schalke 04 forması giymiş, 2017'de Ajax'a transfer olmuştu.

240 MAÇTA 126 GOL ATTI

Huntelaar, Schalke 04 formasıyla çıktığı 240 maçta 126 gol atmış, 2011'de Almanya Kupası'nı kazanmıştı. Schalke 04, Bundesliga'da bu sezon şimdiye kadar 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 7 puanla 18. sırada yer alıyor.