Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sporcularımız gözyaşlarına hakim olamadı.