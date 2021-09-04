Hollanda'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu
2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sporcularımız gözyaşlarına hakim olamadı.
CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı sahadan 3-0'lık skorla sahadan sildi.
HOLLANDA'YI SAHADAN SİLDİK
Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Milli Takım, Hollanda karşısında ilk seti 25-20, 2. seti 25-19 ve üçüncü seti 25-23 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı gösterdi.