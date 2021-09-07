Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Otel odasında kadın misafirlerle eğlenen futbolcular kadro dışı kaldı
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Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Otel odasında kadın misafirlerle eğlenen futbolcular kadro dışı kaldı

Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Otel odasında kadın misafirlerle eğlenen futbolcular kadro dışı kaldı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Hollanda U19 Takımı'nda forma giyen 5 futbolcu otel odasında kadın misafirlerle eğlence yaparken yakalandı. Futbolcuların odalarından gelen yüksek sesli müzikle gerçek ortaya çıkarken 5 futbolcu pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kadro dışı kaldı.

Hollanda U19 Takımı'nın genç futbolcularıParis Saint Germain'li Xavi Simons, Ajax'lı Naci Ünüvar, Ar'jany Marth, Rio Hillen ve Feyenoord'lu Mimeirhel Benita kaldıkları otelde kadın misafirlerle eğlence yaptı.

KULÜPLERİNE GERİ GÖNDERİLDİLER

Sporx'in haberine göre; Futbolcuların odalarından gelen yüksek sesli müziğin ardından durum kısa sürede ortaya çıktı. Yaşananların ardından Hollanda U19 Takımı Teknik Direktörü Bert Konterman, beş futbolcunun pandemi protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasına karar verdi. Hollanda Futbol Federasyonu, oyuncuların bu yaşananların ardından kulüplerine geri gönderildiğini açıkladı.

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Ali Gülhan
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Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Otel odasında kadın misafirlerle eğlenen futbolcular kadro dışı kaldı - Haberler Spor
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