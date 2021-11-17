Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den olay itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın mesleğinden edecekmiş - Haberler Spor
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Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den olay itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın mesleğinden edecekmiş

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Hollanda'nın hocası Louis van Gaal'den olay itiraf! Bizim Çocuklar az kalsın mesleğinden edecekmiş

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nu Türkiye'nin önünde lider bitiren Hollanda'da teknik direktör Van Gaal, Norveç'i 2-0 devirdikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında çarpıcı bir itirafta bulundu. Deneyimli hoca, "Türkiye ile Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım" dedi.

2022 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde eden Hollanda, Türkiye'nin Karadağ'ı yendiği gece Norveç'e kaybetseydi gruptan çıkamayacak ve A Milli Takım, Katar biletini cebine koyacaktı. Ancak Portakallar, Norveç'i 2-0'lık skorla geçti ve direkt Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

"KESİNLİKLE EMEKLİ OLACAKTIM"

Norveç'i devirdikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal çarpıcı bir itirafta bulundu. Deneyimli hoca, "Türkiye ile Norveç'in arkasında kalıp Dünya Kupası'na gidemeseydik kesinlikle emekli olacaktım" ifadelerini kullandı.

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