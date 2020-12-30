Hollanda'nın efsane futbolcusu Clarence Seedorf, boksa merak sardı
Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Clarence Seedorf, emekli olduktan sonra boksa merak sardı. 44 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından aldığı ilk boks dersini takipçileriyle paylaştı.
Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan Hollandalı Clarence Seedorf, boks ringinde yeteneklerini sergiledi.
44 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından aldığı ilk boks dersini takipçilerinin beğenisine sundu. Son olarak 2014 yılında Brezilya'nın Botafogo takımında forma giyen Seedorf'un kariyeri kupalarla dolu.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Real Madrid, Milan, Ajax, Inter gibi dünya devlerinde oynayan Clarence Seedorf, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 3 farklı takımda kazanan tek futbolcu konumunda (Ajax, Real Madrid, Milan). Öte yandan Holanda Milli Takımı formasıyla çıktığı 87 maçta 11 kez ağları havalandıran Seedorf, ülkesiyle 1998 yılında Dünya 4.sü olmuştu.