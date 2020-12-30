Hollanda'nın efsane futbolcusu Clarence Seedorf, boksa merak sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hollanda'nın efsane futbolcusu Clarence Seedorf, boksa merak sardı

30.12.2020 23:14 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:21

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden olan Clarence Seedorf, emekli olduktan sonra boksa merak sardı. 44 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından aldığı ilk boks dersini takipçileriyle paylaştı.

Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan Hollandalı Clarence Seedorf, boks ringinde yeteneklerini sergiledi.

44 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından aldığı ilk boks dersini takipçilerinin beğenisine sundu. Son olarak 2014 yılında Brezilya'nın Botafogo takımında forma giyen Seedorf'un kariyeri kupalarla dolu.

Hollanda'nın efsane futbolcusu Clarence Seedorf, boksa merak sardı

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Real Madrid, Milan, Ajax, Inter gibi dünya devlerinde oynayan Clarence Seedorf, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 3 farklı takımda kazanan tek futbolcu konumunda (Ajax, Real Madrid, Milan). Öte yandan Holanda Milli Takımı formasıyla çıktığı 87 maçta 11 kez ağları havalandıran Seedorf, ülkesiyle 1998 yılında Dünya 4.sü olmuştu.

Hollanda'nın efsane futbolcusu Clarence Seedorf, boksa merak sardı
Haber Yorumları (1)
ADA: çok kötü
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Demet Akalın Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'nın efsane futbolcusu Clarence Seedorf, boksa merak sardı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 23:52:19. #1.14#
title