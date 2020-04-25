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Futbol Federasyonu, Hollanda, Cambuur, Avrupa, Spor, Haber

Hollanda'da lig bitti!

Hollanda Futbol Federasyonu sezonu iptal etti.

25.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:28
Hollanda'da lig bitti!

Hollanda Futbol Federasyonu sezonu iptal etti. Ligde şampiyon ilan edilmeyecek ve küme düşme olmayacak. Ligdeki mevcut sıralamayla önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek takımlar belli olacak.

UEFA'nın 55 üye ülke federasyonuna liglerin tamamlanmasını söylemesinin ardından Hollanda Futbol Federasyonu ligleri bitirdiğini açıkladı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada sezonun iptal edildiği belirtilirken, şampiyon ilan edilmeyecek ve küme düşme olmayacak. Önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek olan takımlar da mevcut puan durumuna göre belirlenecek. Takımların önümüzdeki yıl Avrupa'da elde edeceği gelirlerin de ligdeki takımlara eşit olarak bölüneceği ifade edildi. Hollanda'da geride kalan 25 maçta Ajax ve AZ Alkmaar'ın 56 puanı bulunuyor. Ajax, averajla rakibinin önünde zirvede. Bu iki ekip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde yer alacak. 50 puanla 3. sırada yer alan Feyenoord ise Avrupa Ligi Elemeleri'nde boy gösterecek. PSV Eindhoven, Willem, Utrecht ve Vitesse de önümüzdeki sezon Avrupa Ligi Play-Off'unda mücadele edecek olan takımlar. Ligde son 2 sırada yer alan ADO Den Haag ve Waalwijk küme düşmeyecek. Ayrıca 16. sıradaki Fortuna Sittard da Play-Out oynamaktan kurtuldu. Ancak alınan karara en çok üzülen ekipler, 2. Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar oldu. İlk 2 sırayı alan takımların direkt olarak bir üst lige yükseldiği Hollanda'da 2. Lig'in lideri Cambuur'un üst lige çıkmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sezonun bitimine 9 maç kala 66 puanı bulunan ve 3. sıradaki Volendam ile arasında 11 puan fark olan Cambuur, alınan karar sonrası üst lige yükselemeyecek. Cambuur'un ardından 2. sırada yer alan 62 puanlı de Graafschap da üst lige çıkma hayalleri yıkılan bir diğer ekip oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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