Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
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Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig

Hokey: Kadınlar Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'ini Gaziantep Polisgücü şampiyon tamamladı.

Türkiye Hokey Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Kadınlar Açık Alan Süper Lig'ini Gaziantep Polisgücü şampiyon tamamladı.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katıldığı lig, 7. gününde yapılan maçların ardından tamamlandı.

Bugün yapılan maçların ardından şampiyonluk ipini 21 puanlı Gaziantep Polisgücü göğüsledi. 18 puanlı Alanya Yıldızlar Hokey Kulübü'nün 57 averajla sezonu ikinci tamamladığı organizasyonda, aynı puanlı Gaziantep Dorukspor ise 9 averajla üçüncü oldu.

Buca Halk Eğitim ile Kahramanmaraş Hokey ise lige veda etti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ödül töreninde, pandemi nedeniyle açık alan hokey faaliyetlerine yaklaşık 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, sonuçların tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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