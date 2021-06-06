Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig
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Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig

Hokey: Erkekler Açık Alan Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de ikinci gün maçları sona erdi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig'de ikinci gün maçları sona erdi.

Gaziantep Hokey Sahası'nda 8 takımın katılımıyla dün başlayan ve 11 Haziran'a kadar sürecek ligin ikinci gününde Selçuklu Belediyesini 5-1 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, 6 puan ve 11 averajla liderliğe yükseldi. Aynı puandaki Nizip Zeugma ise 4 averajla ikinci sırada yer aldı.

Ligin ikinci gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nizip Belediyesi-Plaza Hotel Peyas: 4-0

Osmaniye Hokey-Adana Hokey: 4-3

Gaziantep Polisgücü-Selçuklu Belediyespor: 5-1

Nizip Zeugma-Alanya Yıldızları Hokey: 3-2

Organizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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