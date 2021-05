Hodl ne demek? Kripto paralarda ver borsada Hodl ne anlama gelir?

Geleneksel finans piyasası yıllar içinde geçirdiği süreçlerle kendi literatürüne birçok terim katmıştır. Örneğin yükselişte olan piyasaya Boğa, düşüşte olan piyasaya Ayı piyasası demişlerdir. Bunlardan biriside hodl. Peki, Hodl ne demek? Kripto paralarda ver borsada Hodl ne anlama gelir?

2013 yılından beri kullanımda olan Hodl kelimesinin çıkış noktası İngilizcede "Hold", yani elde tutmak kelimesidir.

HODL NE DEMEK?

Kripto para piyasası her geçen gün daha da büyümeye devam ederken gelişen piyasa gibi bazı kavram ve durumların yaşanması da kaçınılmaz oluyor. Bunların başında ise "hodl" adı verilen kavram geliyor. Bitcoin piyasalarında bilinen ve oldukça değerli bir anlamda kullanılan bu kavramın aslında ortaya çıkış hikayesi ise oldukça farklıdır. 2013 yılından beri kullanılan bir kavram olmasından dolayı bilinirliğini de artırmaya devam ediyor.

Hodl Ne Anlama Gelir?

İngilizcede "hold" olarak yazılan ve elde tutmak anlamı ile eş değer olarak kullanılan bir kelimeden ortaya çıkmıştır. Bu nedenle temelde bitcoin işlemlerinde elinizde var olan yatırımın değerleneceğinden emin olmak olarak kabul edilir. Hodl yapacağını söyleyen bir yatırımcı bu konuda:

1. Piyasada ne olursa olsun satma işlemi yapmayacağını,

2. Elindekinin değerleneceğini düşündüğünü,

3. Risk almak istediğini söylemek istemiş olabilir.

Bu nedenle bu tabiri kullanan yatırımcı genelde elindekileri satmaz.

Hikayesi Nedir?

2013 yılında bir forumda bitcoin ve yatırımlar hakkında görüş bildiren bir girişimci paylaşımda bulundu. Elindeki bitcoinlerin değerleneceğini ve bu nedenle ne olursa olsun satmayacağını anlatmak için "I am Hodling" şeklinde bir paylaşım yaptı. Terim ise bu hatadan sonra ortaya çıktı.

Yapılan hata hold kelimesi yerine hodl kelimesinin yazılmasından ibaret olmasına karşılık bu kavram sevildi ve kendine literatürde yer edindi. Bu noktadan sonra elinde yatırım tutacağını anlatmak isteyen her yatırımcı bu tabiri kullanarak kendini kısaca anlatma yolunu seçti. Bundan dolayı da çok sevildi.

Karlı Yatırım Mesajı

Hodl kelimesini kullanan birisi şu an için geçerli olmasa bile büyük oranda kar beklentisi içinde olduğunu anlatmak istiyordur. Bu sebeple hodl yaptığını dile getiren bir bitcoin yatırımcısı elindekileri kesin bir şekilde satmayı düşünmeyecektir.

Diğer popüler terimler

Kripto topluluğunun jargonuna düzenli olarak yeni terimler eklenmektedir. Aşağıda en popüler kripto para birimi terimlerinin bir listesi:

FOMO: Kaybetme korkusu. Kaybedilmiş kâr hissinin neden olduğu duygusal veya zihinsel gerginlik hali.

FUD: Korku, belirsizlik ve şüphe. Bu, olumsuz, şüpheli veya yanlış bilgiler yayarak algıyı etkileyen ve korkuya hitap eden bir yanlış bilgilendirme stratejisidir.

Moon (Ay): Bir kripto para biriminin fiyatındaki "aya" keskin yükseliş.

ATH: Tüm zamanların en yüksek seviyesi (All Time High). Bir kripto paranın şimdiye kadar ulaştığı en yüksek fiyat.

Whale (Balina): Döviz kurlarını etkileyebilecek büyük miktarlarda kripto para birimine sahip büyük trader ve yatırımcılar.

REKT: Bu terim, İngilizcedeki "wrecked" yani "harap" kelimesinden türetilmiştir. Kripto para birimlerinin değerindeki düşüş nedeniyle her şeyi kaybeden yatırımcıya verilen addır.

Bagholder: Kripto para 'çantasını' büyük düşüşlerde tutan ve satması gerektiği zamanda satmayan yatırımcıya verilen addır.

Pump: Kripto para biriminin fiyatındaki keskin artışa verilen ad.

Dump: "Pump"ın tersi. Kripto fiyatlarındaki keskin düşüş.

DYOR: "Do your own research" yani "Kendi araştırmanızı yapın". Karar vermeden önce her tavsiyeye dikkat edilmesi gerektiğine dair bir uyarı.