Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!

25.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:47

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HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN ÖZETİ

Eski polis Brian ve Mia, Dom'u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra Rio de Janeiro'da ortaya çıkarlar. Onların ölmesini isteyen ahlâksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu bilmektedirler. Peşlerine düşen sadece bu iş adamı değildir. Federal ajan Luke da ekibiyle birlikte harekete geçmiş ve Dom ile Brian'ın izini sürmeye başlamıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular:Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2011 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2011 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson