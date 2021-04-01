Hisarcık'ta hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Hocalar köyünde hububat ekimi yapılan alanlarda fenolojik gözlem yapıldığı bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Hocalar köyünde hububat ekimi yapılan alanlarda fenolojik gözlem yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı alanında uzman Ziraat Mühendisleri tarafından Hocalar köyünde hububat ekimi yapılan alanlarda her ay takibi yapılan fenoloji gözlem neticesinde üreticilere doğru zaman ve doğru miktarda gübre ve yabancı ot ilaçlamasının amaçlandığını, ayrıca hastalık ve zararlı kontrolü yapılarak çiftçilerin bilgilendirildiğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı