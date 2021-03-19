Hisarcık'ta goji berry'lerin gelişim ve durumları incelendi
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Hisarcık'ta goji berry'lerin gelişim ve durumları incelendi

19.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:01
Hisarcık'ta goji berry'lerin gelişim ve durumları incelendi

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Karbasan köyünde goji berry tarla kontrolleri gerçekleştirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Karbasan köyünde goji berry tarla kontrolleri gerçekleştirildi.

2020 yılı İl Özel İdaresi destekli Karbasan köyünde kurulan goji berry tarlaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gezilerek bitkilerin gelişim ve kış döneminde ki durumları incelendi.

Tıbbi bitki olarak kullanımı antik Çin uygarlığına kadar dayanan ve kurt üzümü olarak da bilinen goji berry bölge için yeni bir bitki. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta goji berry'lerin gelişim ve durumları incelendi
Hisarcık'ta goji berry'lerin gelişim ve durumları incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:12:53. #1.16#
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