Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Hırvatistan - Slovenya saat kaçta, şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Hırvatistan - Slovenya maçı olacak. Grubun önemli maçları arasında yer alan Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak merak ediliyor. Peki, Hırvatistan - Slovenya maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Eleme grup maçı Hırvatistan - Slovenya saat kaçta, şifresiz mi? İşte bilgiler...