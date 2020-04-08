Hırvatistan KentBank'ta, YKB görevine Hasan Ecesoy getirildi
Süzer Grubu bünyesine 2011 yılında katılmasıyla birlikte Hırvatistan'da finans ve bankacılık alanında hızla büyüyen KentBank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Hasan Ecesoy getirildi.
08.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:59
Süzer Grubu bünyesine 2011 yılında katılmasıyla birlikte Hırvatistan'da finans ve bankacılık alanında hızla büyüyen KentBank'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Hasan Ecesoy getirildi.
Kaynak: Dunya.com