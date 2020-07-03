Hırvat pivot Ante Tomic'in 8 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi
İspanya'nın Barcelona ekibi, Hırvat basketbolcu Ante Tomic'in takımdan ayrıldığını duyurdu.
03.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:00
İspanya'nın Barcelona ekibi, Hırvat basketbolcu Ante Tomic'in takımdan ayrıldığını duyurdu.
Barcelona Kulübü, 8 yıldır takımda görev yapan 33 yaşındaki pota altı oyuncusu Tomic'in sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı.
Kariyerine ülkesinin Zagreb ekibinde başlayan Tomic, 2010-2012 yıllarında İspanya'da Real Madrid forması giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu.
Barcelona'da 579 maçla en fazla forma giyen yabancı oyuncu unvanına sahip Tomic, takımıyla bir İspanya ligi ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Tomic, THY Avrupa Ligi'nde 2013 ve 2014'te Dörtlü Final oynayan Barcelona'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti.
Kaynak: AA