Hiperenflasyon ne demek? Hiperenflasyon anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hiperenflasyon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hiperenflasyon anlamı ne? Hiperenflasyon ne demek?

HİPERENFLASYON NE DEMEK?

Hiperenflasyon, bir ülkedeki tüm mal ve hizmetlere ait fiyatların belirli bir dönem süresince kontrolsüz bir şekilde yükseldiği durumları tanımlamak için kullanılan bir ekonomi kavramıdır. Farklı bir deyişle, hiperenflasyon oldukça hızlı ve çok daha kontrolsüz bir enflasyondur.

Genel olarak, bir ülkede enflasyon oranın ayda yüzde 100 veya daha fazla yükselişe geçtiği durumlar hiperenflasyon olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte farklı ekonomistlere göre enflasyon oranın ayda yüzde 50 ya da 200'den daha fazla yükseldiği durumlar da hiperenflasyon olarak tanımlanabilmektedir.

Örneğin, dünyaca ünlü Amerikalı bir ekonomi profesörü olan Phillip Cagan, "Hiperenflasyonun Parasal Dinamikleri" adlı kitabında yer verdiği ve incelediği hiperenflasyon kavramını enflasyon oranın ayda yüzde 50 ve üzerinde artması olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda değerlendirmek gerekirse, enflasyon oranın ayda en az yüzde 50 ve üzerinde hızlı bir şekilde artmasının hiperenflasyona sebep olduğu konusunda birçok ekonomistin hemfikir olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

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