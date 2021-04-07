Hikmet Karaman'la lige renk katan Ankaragücü, Konya'dan bu kez 3 puan alamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hikmet Karaman'la lige renk katan Ankaragücü, Konya'dan bu kez 3 puan alamadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri maçta 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Ankaragücü'nü ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekip Ankaragücü'nün golünü 65'te Badji attı. Konya'nın golünü ise 76. dakikada Shengelia kaydetti.

HAFTAYA DERBİ VAR

Bu sonucun ardından 2 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü 33 puana ulaştı, Konyaspor ise 40 puana erişti. Konyaspor gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Hikmet Karaman'la lige renk katan Ankaragücü, Konya'dan bu kez 3 puan alamadı
Hikmet Karaman'la lige renk katan Ankaragücü, Konya'dan bu kez 3 puan alamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Murat Yıldırım Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Hakan Kutlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hikmet Karaman'la lige renk katan Ankaragücü, Konya'dan bu kez 3 puan alamadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:20:02. #1.15#
title