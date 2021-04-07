Hikmet Karaman'la lige renk katan Ankaragücü, Konya'dan bu kez 3 puan alamadı
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri maçta 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Konyaspor, Ankaragücü'nü ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Konuk ekip Ankaragücü'nün golünü 65'te Badji attı. Konya'nın golünü ise 76. dakikada Shengelia kaydetti.
HAFTAYA DERBİ VAR
Bu sonucun ardından 2 maçtır kaybetmeyen Ankaragücü 33 puana ulaştı, Konyaspor ise 40 puana erişti. Konyaspor gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.