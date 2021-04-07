Hikmet Karaman'la lige renk katan Ankaragücü, Konya'dan bu kez 3 puan alamadı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Hikmet Karaman'ın öğrencileri maçta 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.