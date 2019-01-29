Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor

Muhtaç aylığı, sosyal güvencesi bulunmayan, herhangi bir geliri veya devlet tarafından bağlanmış herhangi bir aylığı ya da geliri olmayanlara bağlanıyor.

Muhtaç aylığının bağlanması için üzerine kayıtlı gelir getiren malı (ev, arsa, araba gibi) bulunmaması gerekiyor. Muhtaçlık aylığı geçen yıl 680 liraydı. Son zamla 817 liraya çıkarıldı. Yüzde 20 zam yapıldı. Muhtaç aylığı başvurusu, ikamet edilen ilin bağlı olduğu 'Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak ya da posta yoluyla yapılıyor.

BAŞVURULAR NEREYE?

İnternetten başvuru imkanı da var. Bireysel müracaatlarda, başvuru formu ve engellilerin özrünü belirten sağlık kurulu raporu olmak üzere 2 adet belge isteniyor. Daha sonra bu belgelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurularak sonuç bekleniyor.