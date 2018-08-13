Hiçbir Kadınla Fotoğraf Paylaşmayan Neymar, Geleneği Ünlü Model Emily Ratajkowski ile Bozdu

Cesur pozlarıyla milyonların yüreğini hoplatan model ve oyuncuEmily Ratajkowski ile ortak fotoğraf paylaşımı yapan Neymar, hayranlarını şaşırttı. Annesi, sevgilisi ve kız kardeşi dışında hiç bir kadınla fotoğraf paylaşmayan Neymar geleneği ünlü model ile bozdu.

YILDIZ FUTBOLCU ÜNLÜ MODEL İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr. ve ünlü model Emily Ratajkowski Instagram'dan fotoğraflarını paylaştılar. Bir markanın reklamı için aynı projede bir araya gelen ikilinin fotoğrafını görenler büyük sürpriz yaşadı. Neymar Jr. ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşına geçti. Birlikte paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni aldı.