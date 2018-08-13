Hiçbir Kadınla Fotoğraf Paylaşmayan Neymar, Geleneği Ünlü Model Emily Ratajkowski ile Bozdu
Bir markanın tanıtım reklamı için kamera karşısına geçen sahaların yıldız futbolcusu Neymar ile seksi model Emily Ratajkowski'in instagramdan ortak paylaşımı şaşırttı.
Cesur pozlarıyla milyonların yüreğini hoplatan model ve oyuncuEmily Ratajkowski ile ortak fotoğraf paylaşımı yapan Neymar, hayranlarını şaşırttı. Annesi, sevgilisi ve kız kardeşi dışında hiç bir kadınla fotoğraf paylaşmayan Neymar geleneği ünlü model ile bozdu.
YILDIZ FUTBOLCU ÜNLÜ MODEL İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr. ve ünlü model Emily Ratajkowski Instagram'dan fotoğraflarını paylaştılar. Bir markanın reklamı için aynı projede bir araya gelen ikilinin fotoğrafını görenler büyük sürpriz yaşadı. Neymar Jr. ve Emily Ratajkowski birlikte kamera karşına geçti. Birlikte paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni aldı.
YORUMLAR (3)
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Futbolcu olmasaydın selam verirmiydi bu mankenlar sanaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adriana''sından, KJ yani Kendall Jenner''ına, Gigi''sine kadar çarşaf çarşaf pozları var neyin kafası bu? Keza Rataj evlendikten sonra down oldu hala boostlamayın şunu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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keşke bejeke ye gelse ne iyi topçuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır