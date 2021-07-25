Hibe yemler besiciye dağıtıldı
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Hibe yemler besiciye dağıtıldı

Hibe yemler besiciye dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çukurova Belediyesinin çeşitli alanlarda işbirliği içinde olduğu fabrikanın hibe ettiği yemler besicilere dağıtıldı.

Çukurova Belediyesinin çeşitli alanlarda işbirliği içinde olduğu fabrikanın hibe ettiği yemler besicilere dağıtıldı.

Kabasakal Mahallesinde bulunan besicilerle buluşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Çin firması New Hope Yem Fabrikası ile özellikle istihdam alanında işbirliği yapıyoruz. Birçok hemşehrimize bu işletmede işe başlattık. Fabrikanın genel müdürü Alex Ma ve yöneticileri ziyaretimize gelerek besicilere destek olmak istediklerini söylediler. Besicilerin ayakta kalmasının ve desteklenmesinin kendilerinin işlerinin devamlılığı açısından önem taşıdığının farkındalar. Bu iyi niyetli çabaya biz de destek olacağımızı belirtti. Şimdi ilk etapta Kabasakal Mahallesinde belirlediğimiz besicilere hibe edilen yemleri teslim edeceğiz. Firma yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, hibe desteğinin devam edeceğini, sırayla Çukurova'nın tüm kırsal mahallelerinde benzer desteklerin yapılacağını söyledi.

Besiciler de bu girişimden dolayı hem Başkan Soner Çetin'e hem de firma yetkililerine teşekkür ettiler. Daha sonra Çukurova Belediyesi personeli araçlarla yemleri besicilerin bulunduğu yerlere kadar götürerek teslim ettiler. - ADANA

Hibe yemler besiciye dağıtıldı
Hibe yemler besiciye dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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