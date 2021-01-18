Heyelanda yola düşen dev kayaları, halatlarla çektiler
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Heyelanda yola düşen dev kayaları, halatlarla çektiler

18.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:37
Heyelanda yola düşen dev kayaları, halatlarla çektiler

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda mezra yolunu kapatan dev kaya parçaları, köylüler tarafından araçlara bağlanan halatlarla kaldırıldı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda mezra yolunu kapatan dev kaya parçaları, köylüler tarafından araçlara bağlanan halatlarla kaldırıldı. 

Sason ilçesinde bağlı Heybeli köyü Genişli mezrası yolunda dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle düşen yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçaları yolu kapattı. 10 haneli mezrada oturan vatandaşlar sabah, yolun kapandığını gördü. Mezra halkı, araçlarına bağladıkları halatlarla ve insan gücüyle kayaları çekerek yolu temizledi.

Kaya parçalarını temizleyerek 4 kilometrelik yolu tekrar trafiğe açtıklarını belirten Bayram Abiri, "Gece geç saatlerde meydana gelen heyelan sonucu büyük kaya parçaları yola düştü. Mezra sakinleri olarak imece usulüyle yolu kayalardan temizledik" dedi.

İhsan Abiri ise o saatte yoldan kimsenin geçmemesinin büyük bir faciayı önlediğini ifade ederek, "Sabah kalktığımızda yol toprak ve kaya parçalarıyla kapalıydı. Mezrada oturan gençlerle birlikte şerit halatları araçlara bağlayarak kaya parçalarını temizledik" diye konuştu.


Heyelanda yola düşen dev kayaları, halatlarla çektiler
Heyelanda yola düşen dev kayaları, halatlarla çektiler
Heyelanda yola düşen dev kayaları, halatlarla çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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