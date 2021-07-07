Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
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Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak

Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig fikstür çekiminin 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lİg fikstür çekiminin ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağı açılandı. Sezonun ilk maçı 13 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Türkiye Süper Ligi'nde 2021-22 sezonunun fikstür çekimi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle:

"2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."

SEZON 13 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

2021-22 sezonunda ilk düdük 13 Ağustos Cuma günü çalacak. Statlara bu sezon taraftar alınacak. Stadyumların kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alımına izin verilecek.

Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
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