HES'lerden üretilen enerjide rekor kırıldı

06.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:29

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından işletmeye açılan hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik bu yılın 10 ayı itibarıyla 79,3 milyar kilovatsaate ulaştı. 2016'da yıllık en fazla üretim olan 67,2 milyar kilovatsaat daha şimdiden geçilerek yeni bir rekora imza atıldı.