Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0
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Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

09.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 18:08
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Erkan Özdamar, Volkan Narinç, Mustafa SönmezHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğal Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Lennon (Dk. 78 Muğdat Çelik), Campanharo (Dk. 81 Emre Demir), Ackah (Dk. 46 Attamah), Avramovski (Dk. 78 Fernandes), İlhan Parlak (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Volkan Narinç, Mustafa SönmezHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğal Alemdar, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, Lennon (Dk. 78 Muğdat Çelik), Campanharo (Dk. 81 Emre Demir), Ackah (Dk. 46 Attamah), Avramovski (Dk. 78 Fernandes), İlhan Parlak (Dk. 66 Nurettin Korkmaz), AlibecYENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Acquah (Dk. 46 Ndayeshimiye), Dos Santos, Tetteh (Dk. 35 Umut Bulut), Ahmed Ildız, Fofana (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Semih Kaya (Dk. 46 Hadebe), Chebake, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Lukoki), Bülent Cevahir, Adem Büyük GOL: Dk. 9 Semih Kaya (kk)(Yeni Malatyaspor) SARI KARTLAR: Alibec (Hes Kablo Kayserispor), Semih Kaya, Chebake, Mustafa Eskihellaç, Hadebe (Yeni Malatyaspor)Süper Lig'in 17'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Alibec'e Yeni Malatyaspor'lu futbolcu Semih Kaya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Alibec'in penaltı atışını kaleci Ertaç kurtardı. Ardından savunma topu kornere çeldi.9'uncu dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya ters vuruş yaparak, kendi kalesine gol attı: 1-0.    20'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Acquah'ın kaleye çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.22'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Alibec ceza sahasına yaklaşarak pasını Kvrzic'e verdi. Kvrzic'in çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.23'üncü dakikada ceza sahası dışında Alibec'in kaleye çektiği şutu kaleci Ertaç kurtardı.40'ıncı dakikada Ahmed Ildız'ın Kayserispor yarı sahasında kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Semih Kaya'nın vuruşu direkten döndü. Dönen topu Kayserispor savunması kornere yolladı.61'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Ildız'ın çektiği şutu kaleci Doğan kurtardı.62'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içine ortasını kaleci Doğan çeldi. Ardından topla buluşan Ndayeshimiye'nin şutu auta gitti.90'ıncı dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın kaleye çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.

Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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