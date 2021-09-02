İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu
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İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, sahada olduğu gibi saha dışında da çok yetenekli. Galatasaray ve Giresunspor maçını boş geçmeyen Fransa doğumlu golcü, piyanodaki hünerlerini sergiledi. Umut profesyonel şekilde piyanoyu çaldı. Takım arkadaşları da şaşkınlık geçirdi.

Ligin ilk iki maçında attığı gollerle adından söz ettiren Umut Bozok, kendisinden belli ki çok söz ettirecek. Fransa doğumlu golcü futbolcu, zaman zaman üç büyüklerle anılmış ve Paşa tercihiyle herkesi şaşırtmıştı. Umut, bu kez başka bir hüneriyle ağızları açık bıraktı.

Tesisteki piyanonun başına geçen Umut, çok düzgün ve profesyonel şekilde enstrümanı çaldı. Takım arkadaşları da şaşkınlık geçirdi.

GÖNLÜ GALATASARAY'DA

Umut Bozok, Galatasaray'a attığı golden sonra çok konuşulmuştu. 24 yaşındaki forvetin geçmişte Galatasaray'la ilgili yaptığı paylaşımlar diğer takım taraftarlarının tepkisini çekmişti.

İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu
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İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu - Haberler Spor
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