Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar

Haberler.com'un YouTube kanalında farklı konularla karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde son dönemde modanın, müziğin ve reklam sektörünün yeni oyuncağı olan "dijital modelleri" derledik. İşte gerçek bir insandan ayırt edilemeyen ve ciddi paralar kazanan bu modellerle ilgili zevkle izleyeceğiniz o video.

Gerçek ile sanalın iç içe geçtiği bu çağda yepyeni bir trend başladı. Kimisi adına "sanal manken" ya da "dijital model" kimisi de "dijital insan" diyor. Teknolojinin geldiği noktayı somut bir şekilde gözler önüne seren bu tasarımlar görenleri hayrete düşürüyor.

O kadar gerçekler ki, insanlar aradaki farkı ayırt edemiyor. Bilgisayar ortamında üretilme ihtimaline inanmayanlar robot olabileceğini düşünüyor. Üstelik bu dijital modeller ciddi paralar kazanıyor.

Haberler.com YouTube kanalında gerçek bir insandan ayırt edilemeyen dijital modellerle ilgili eğlenceli bir video hazırladık.