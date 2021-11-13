Herkes Galatasaray'ın Kırgız yeteneğini konuşuyor! Fenerbahçe'ye attığı goller maça damga vurdu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkes Galatasaray'ın Kırgız yeteneğini konuşuyor! Fenerbahçe'ye attığı goller maça damga vurdu

Haberler.com - Haberler | Spor

TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov 2 golle maça damga vurdu. 16 yaşındaki futbolcunun attığı ikinci gol çok konuşuldu.

TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazanırken, Beknaz Almazbekov performansıyla maça damga vurdu.

SOL ÇAPRAZDAN HARİKA VURDU

Galatasaray U17'ye galibiyeti getiren goller 59 ve 90. dakikalarda Beknaz Almazbekov ve 90+1. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu'dan geldi. 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'un attığı ikinci gol çok konuşuldu. Genç futbolcu, sol çaprazda buluştuğu topu harika bir vuruşla ağları havalandırdı.

Çok kritik haftalarda forma giyemeyecek! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

Çok kritik haftalarda forma giyemeyecek! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

 Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

Avrupa'da tüm zamanların en iyileri belli oldu! İşte Türk takımlarının sıralamadaki yeri

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title