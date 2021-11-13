Herkes Galatasaray'ın Kırgız yeteneğini konuşuyor! Fenerbahçe'ye attığı goller maça damga vurdu
TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov 2 golle maça damga vurdu. 16 yaşındaki futbolcunun attığı ikinci gol çok konuşuldu.
TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazanırken, Beknaz Almazbekov performansıyla maça damga vurdu.
SOL ÇAPRAZDAN HARİKA VURDU
Galatasaray U17'ye galibiyeti getiren goller 59 ve 90. dakikalarda Beknaz Almazbekov ve 90+1. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu'dan geldi. 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'un attığı ikinci gol çok konuşuldu. Genç futbolcu, sol çaprazda buluştuğu topu harika bir vuruşla ağları havalandırdı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet