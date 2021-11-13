Herkes Galatasaray'ın Kırgız yeteneğini konuşuyor! Fenerbahçe'ye attığı goller maça damga vurdu

TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazanırken, Beknaz Almazbekov performansıyla maça damga vurdu.

SOL ÇAPRAZDAN HARİKA VURDU

Galatasaray U17'ye galibiyeti getiren goller 59 ve 90. dakikalarda Beknaz Almazbekov ve 90+1. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu'dan geldi. 16 yaşındaki Beknaz Almazbekov'un attığı ikinci gol çok konuşuldu. Genç futbolcu, sol çaprazda buluştuğu topu harika bir vuruşla ağları havalandırdı.

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