Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Sinan Özmüş - Spor
 - Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Mehmet Şahin, Alper Elçikoca, Mustafa Candemir TabakAntalya 07 Basketbol: Nared 21, Davis 15, Gamze Takmaz 8, İlsu Darıcıoğlu 5, Sera Özelçi 5, Naile Çırak 4, Öykü Taşkın 2, Beril Albayrak 2, Candide Öztürk, Sibel ÖzelGalatasaray: Plum...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Elçikoca, Mustafa Candemir Tabak

Antalya 07 Basketbol: Nared 21, Davis 15, Gamze Takmaz 8, İlsu Darıcıoğlu 5, Sera Özelçi 5, Naile Çırak 4, Öykü Taşkın 2, Beril Albayrak 2, Candide Öztürk, Sibel Özel

Galatasaray: Plum 23, Evans 18, Davis 11, Krajisnik 8, Merve Aydın 7, Sude Yılmaz 6, Gizem Başaran 6, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak 3, Simge Tokmak, Pelin Bilgiç

1. Periyot: 22-18

Devre: 33-41

3. Periyot: 47-67

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 82-67 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sinan Özmüş - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Şahin, basketbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title