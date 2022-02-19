Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA, Sinan Özmüş - Spor
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Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Mehmet Şahin, Alper Elçikoca, Mustafa Candemir TabakAntalya 07 Basketbol: Nared 21, Davis 15, Gamze Takmaz 8, İlsu Darıcıoğlu 5, Sera Özelçi 5, Naile Çırak 4, Öykü Taşkın 2, Beril Albayrak 2, Candide Öztürk, Sibel ÖzelGalatasaray: Plum...
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Elçikoca, Mustafa Candemir Tabak
Antalya 07 Basketbol: Nared 21, Davis 15, Gamze Takmaz 8, İlsu Darıcıoğlu 5, Sera Özelçi 5, Naile Çırak 4, Öykü Taşkın 2, Beril Albayrak 2, Candide Öztürk, Sibel Özel
Galatasaray: Plum 23, Evans 18, Davis 11, Krajisnik 8, Merve Aydın 7, Sude Yılmaz 6, Gizem Başaran 6, Eda Şahin 5, Mısra Albayrak 3, Simge Tokmak, Pelin Bilgiç
1. Periyot: 22-18
Devre: 33-41
3. Periyot: 47-67
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 82-67 mağlup etti.