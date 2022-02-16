Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Sergen Sezgin - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, İzel Deniz PehlivanBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 15, Gizem Mürvet Uca 3, Merve Arı 4, Duygu Özen 2, İrem Sözen, Daci, Ferda Yıldız 3, Macaulay 17, Doyle 12, Gonca Karataş 2Galatasaray: Eda Şahin, Davis 20, Krajisnic 5, Simge...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 15, Gizem Mürvet Uca 3, Merve Arı 4, Duygu Özen 2, İrem Sözen, Daci, Ferda Yıldız 3, Macaulay 17, Doyle 12, Gonca Karataş 2

Galatasaray : Eda Şahin, Davis 20, Krajisnic 5, Simge Tokmak, Balotu, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz 7, Pelin Derya Bilgiç 8, Gizem Başaran Turan 4, Merve Aydın 8,

1. Periyot: 12-12

Devre: 28-27

3. Periyot: 47-39

5 faulle çıkan: 24.37 Merve Aydın ( Galatasaray )

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta erteleme maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı 58-55 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor

Basketbol Süper Ligi, Gonca Karataş, Galatasaray, Merve Arı, Spor, Haberler

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