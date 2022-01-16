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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Can Mavisu, Muhammed Murat Zafer, Seda EsenAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 14, Beril Albayrak 2, İlsu Darıcıoğlu 8, Nared 15, Ivankovic 22, Candide Öztürk, Naile Çırak 2, Sera Özelçi 6, Öykü TaşkınBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Can Mavisu, Muhammed Murat Zafer, Seda Esen

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 14, Beril Albayrak 2, İlsu Darıcıoğlu 8, Nared 15, Ivankovic 22, Candide Öztürk, Naile Çırak 2, Sera Özelçi 6, Öykü Taşkın

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 18, Gizem Mürüvet Uca 6, Merve Arı 22, Doyle 20, Macaulay 11, Duygu Özen, Gonca Karataş, İrem Sözen, Ferda Yıldız, Daci

1. Periyot: 19-14

Devre: 42-37

3. Periyot: 58-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 77-69 yendi.

AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri
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Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Can Mavisu, Muhammed Murat Zafer, Seda EsenAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 14, Beril Albayrak 2, İlsu Darıcıoğlu 8, Nared 15, Ivankovic 22, Candide Öztürk, Naile Çırak 2, Sera Özelçi 6, Öykü TaşkınBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic...

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