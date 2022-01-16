Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Can Mavisu, Muhammed Murat Zafer, Seda EsenAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 14, Beril Albayrak 2, İlsu Darıcıoğlu 8, Nared 15, Ivankovic 22, Candide Öztürk, Naile Çırak 2, Sera Özelçi 6, Öykü TaşkınBursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic...
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Can Mavisu, Muhammed Murat Zafer, Seda Esen
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 14, Beril Albayrak 2, İlsu Darıcıoğlu 8, Nared 15, Ivankovic 22, Candide Öztürk, Naile Çırak 2, Sera Özelçi 6, Öykü Taşkın
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 18, Gizem Mürüvet Uca 6, Merve Arı 22, Doyle 20, Macaulay 11, Duygu Özen, Gonca Karataş, İrem Sözen, Ferda Yıldız, Daci
1. Periyot: 19-14
Devre: 42-37
3. Periyot: 58-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 77-69 yendi.