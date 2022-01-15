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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan KalyoncuGalatasaray: Davis 9, Melis Gülcan 16, Pelin Derya Bilgiç 17, Krajisnik 12, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin 7, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Gizem Başaran Turan 2BOTAŞ: Dubljevic 6, Ayşe Cora 14, Tilbe Şenyürek 11, Davis...

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu

Galatasaray: Davis 9, Melis Gülcan 16, Pelin Derya Bilgiç 17, Krajisnik 12, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin 7, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Gizem Başaran Turan 2

BOTAŞ: Dubljevic 6, Ayşe Cora 14, Tilbe Şenyürek 11, Davis 14, Sehernaz Çidal 8, Jurjane 8, Hatice Pelin Gülçelik 7, Işıl Alben 7

1. Periyot: 19-23

Devre: 30-38

3. Periyot: 50-62

Beş faulle çıkan: 38.52 Sude Yılmaz (Galatasaray)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Galatasaray'ı 75-65 mağlup etti.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan KalyoncuGalatasaray: Davis 9, Melis Gülcan 16, Pelin Derya Bilgiç 17, Krajisnik 12, Sude Yılmaz 2, Eda Şahin 7, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Gizem Başaran Turan 2BOTAŞ: Dubljevic 6, Ayşe Cora 14, Tilbe Şenyürek 11, Davis...

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