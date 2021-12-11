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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Spor

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Murat Ciner, Kerem Yılmaz, Münevver ÖzemreElazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya 20, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Morgan 16, Esma Çelen Türk 6, Pulliam 17, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Aysel BakırBellona Kayseri Basketbol:...

KAYSERİ (AA) - Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Murat Ciner, Kerem Yılmaz, Münevver Özemre

Elazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya 20, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Morgan 16, Esma Çelen Türk 6, Pulliam 17, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Aysel Bakır

Bellona Kayseri Basketbol: Meltem Topaloğlu 9, Sevgi Tonguç 5, Wıllıams 16, Abdı 14, Sventoraıte 32, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 1, Slocum 11, Ece Su Dinçer, Zeynep Öykü Kalbisağde

1. Periyot: 23-20

Devre: 36-53

3. Periyot: 56-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 92-75 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Suat Öztürk - Spor Haberleri

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