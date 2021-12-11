Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Spor
Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Murat Ciner, Kerem Yılmaz, Münevver ÖzemreElazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya 20, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Morgan 16, Esma Çelen Türk 6, Pulliam 17, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Aysel BakırBellona Kayseri Basketbol:...
KAYSERİ (AA) - Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Murat Ciner, Kerem Yılmaz, Münevver Özemre
Elazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya 20, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Morgan 16, Esma Çelen Türk 6, Pulliam 17, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Aysel Bakır
Bellona Kayseri Basketbol: Meltem Topaloğlu 9, Sevgi Tonguç 5, Wıllıams 16, Abdı 14, Sventoraıte 32, Gizem Tüzün 4, Helin Boybeyi 1, Slocum 11, Ece Su Dinçer, Zeynep Öykü Kalbisağde
1. Periyot: 23-20
Devre: 36-53
3. Periyot: 56-74
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 92-75 yendi.